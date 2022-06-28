Путин установил праздник «семьи, любви и верности» в день памяти покровителей супружества
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал особый указ об установлении дня «семьи, любви и верности» 8 июля. Это день памяти покровителей супружества Петра и Февронии Муромских.
День памяти покровителей супружества Петра и Февронии Муромских стал широко отмечается в качестве альтернативы западному празднику дня святого Валентина с 2008 года. Теперь 8 июля ежегодно будет отмечаться не только как день памяти покровителей супружества, но и день «семьи, любви и верности» согласно указу российского лидера.
Примечательно, что день памяти покровителей супружества Петра и Февронии Муромских, который также назывался праздником «семьи, любви и брака» отмечался не летом, а ежегодно 15 сентября 2022 года. С чем связан перенос календаря не уточняется, однако скорее всего с требованием Русской православной церкви.
Согласно легенде, Петр настолько любил Февронию, что отказался ради нее от княжества. Пара была вынуждена покинуть город Муром, однако народ потребовал возвращение своего правителя.
Петр и Феврония скончались в один день и один час — 25 июня 1228 года. Перед этим они приняли монашеские имена Давид и Ефросиния. Верующие христиане отмечают, что мощи святых творят настоящие чудеса.
Опубликовано: Иван Перов
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