Reuters: без помощи России ситуация с газом в Германии станет еще хуже
Информационное агенство Reuters сообщает со ссылкой на Федеральное сетевое агенство Германии, что ситуация с газом в стране без российской помощи станет еще хуже.
Федеральное сетевое агенство Германии отмечает, что пока поставки сырья в страну находятся на стабильной уровне, а хранилища заполнены чуть больше, чем на 60,2%. Однако, ситуация меняется ежедневно.
Ранее сообщалось, что если Россия решит «перекрыть трубу», то Германия продержится не более трех месяцев. Теперь же говорят, что не более 2,5 месяцев и то, при условии заполнения хранилищ на 100%.
В случае острой нехватки газа, работа многих промышленных предприятий будет приостановлено. Для многих отраслей это станет катастрофой не только в плане сокращения рабочего персонала, но и немецкого экспорта, отчего бюджет потеряет средства.
Об этом, между прочим, прямо говорит вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Относительно новых данных, можно наверняка говорить, что седьмой пакет санкций либо будет исключать пункты относительно энергоресурсов, либо вообще не будет принят.
Опубликовано: Иван Перов
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