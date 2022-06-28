Компания «Яндекс» запретит поиск пиратского контента

Евразийская экономическая комиссия совместно с компанией «Яндекс» разработала концепцию политики о нераспространении в поисковых системах пиратского контента.

В настоящее время, система реализована в поисковой выдаче поисковика компании «Яндекс» только для пользователей из России (с российскими IT-адресами). При этом пользователи российский по-прежнему могут пользоваться VPN для поиска пиратского контента.

Евразийская экономическая комиссия призывает компании, которые используют поисковые алгоритмы, исключать из показанных результатов контент, который нарушает авторские права. Стоит отметить, что проблема действительна не только в России.

Разные государства по-разному боятся с пиратством в интернете. Так, в Германии можно получить штраф до 5000 евро за скаченный из интернета фильм без разрешения правообладателя. Тоже самое касается игр и другого контента, на который распространяются авторские права.