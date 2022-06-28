Роскосмос опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада
К саммиту НАТО, госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, на которых видно точное месторасположение центров принятия решений в западных странах.
В преддверии саммита НАТО, который пройдет в Мадриде, «Роскосмос» опубликовал снимки и координаты центров принятия решений Запада. В подписи к снимкам говорится, что пока «партнеры и кандидаты будут разбираться с концепцией, «Роскосмос» показывает центры, помогающие Украине».
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что главная цель саммита — принять концепцию альянса до 2030 года. В ней будут изложены цели коллективной обороны и сдерживания, а также укрепления позиций и поддержка Украины.
Йенс Столтенберг добавил, что на саммите НАТО страны-участники договорятся о крупнейшей со времен холодной войны трансформации и развертывания сил быстрого реагирования в Прибалтике и на других рубежах с Россией.
Опубликовано: Иван Перов
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