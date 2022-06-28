Дали обратную: в Польше призвали не называть Россию врагом

Министерство иностранных дел Польши призвал не называть Россию врагом, так как это слово «стоит говорить острожно». При этом ведомство не против называть Россию «противником НАТО».

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в стратегию сдерживания НАТО, которую примут на саммите в Мадриде, следует внести определенные коррективы. В частности, он отметил слово «враг» и заявил, что Россию не следует так обозначать, а само слово говорить «осторожно».

Ясина подчеркнул, что слово «враг» хоть и звучит поэтично, в дипломатии не используется. В МИД Польши считают, что следует обозначить статус России как «противника», а не «врага».

Накануне президент Польши Анджей Дуда также заявил, что протокол НАТО следует доработать на тему определений (скорее всего имея ввиду тоже слово «враг»). Он также напомнил, что в прошлой концепции НАТО Россия была названа партнером, но сегодня такие отношения уже невозможны.

Дуда считает, что сегодня Россия стала большой угрозой сразу для нескольких государств НАТО. В первую очередь речь идет о Венгрии, Румынии, Болгарии, странах Прибалтики и Словакии. Интересно, что саму Польшу он не упомянул.