Салливан: США обеспокоены появлением ядерного оружия в Беларуси

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность появления ядерного оружия в Беларуси. Он отметил, что это беспокоит НАТО.

Салливан подчеркнул, что возможность появления ядерного оружия в Беларуси беспокоит не только США, но и всех стран НАТО. По его словам, Белый дом моментально отреагировал на сообщения Москвы о предоставлении Минску ракетных комплексов «Искандер-М».

Советник президента США указал на то, что размещение такого оружия в Беларуси заставит альянс учитывать новые обстоятельства и применять «иную расстановку сил». Тем не менее, он не уточнил, какие именно меры намерены принимать в НАТО, при размещении ядерного оружия в Беларуси.

При этом в Кремле подчеркнули, что при разговоре президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко о передаче «Искандеров-М» Минску, речи о передаче именно ядерного орудия не было. Сами комплексы могут нести ракеты разного назначения.

Однако США обеспокоены, так как сам Путин на встрече с Лукашенко подчеркнул, что комплексы «Искандер-М», которые передадут Минску, «как известно, могут применять баллистические и крылатые ракеты — как в обычном, так и ядерном исполнении».