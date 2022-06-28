В Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключил личное присутствие российского коллеге Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки».

При этом накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Индонезии все же прислал Владимиру Путину приглашение на очное участие в саммите G20. Он добавил, что российский лидер не принял окончательное решение по формату присутствия на заседании.

Сегодня же, Ушаков прокомментировал заявление премьер-министра Италии и заявил, что «тоже видел заявление об исключении личного присутствия Путина». По его словам, такое решение было принято не президентом Индонезии, а лидерами стран «Большой семерки». Тем не менее, он не исключил возможного удаленного присутствия Путина на саммите.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не будет отказываться от участия в саммите G20 даже при условии, что там будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Немецкий канцлер также призвал государства-участников не бойкотировать мероприятие, если будет принято решение об участии российского лидера на саммите. Однако эксперты считают, что так или иначе Владимир Путин в конечном итоге не будет приглашен в качестве лидера одной из стран «Большой двадцатки» в Индонезию.