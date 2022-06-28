Прикинувшись сумасшедшими, восемь добровольцев «сошли с ума» ради эксперимента Дэвида Розенхана
В 1970-х годах в США был настоящих бума на проведения экспериментов из области психиатрии. Желание провести личный эксперимент возникла и у Дэвид Розенхана, имеющего научную степень по экономике и искусству.
Дэвид Розенхан получил образование психиатра в достаточно зрелом возрасте, однако без особых проблем устроился работать в психиатрическую больницу.
С течением времени, обычные практические вопроса, стали вызывать у него сомнения. Его работа заключалась в том, чтобы знакомится с личным делом пациента, затем проводить личные беседы и выписывать лекарства на основе анализа.
Врач отметил, что большинство молодых пациентов не показывали признаки болезни, но психиатры были вынуждены действовать шаблонно и выписывать препараты для лечения (в том числе и сильнодействующие). Он решил провести эксперимент, чтобы установить истинную картину — можно ли отличить здорового человека от больного.
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К испытаниям были привлечены восемь друзей Розенхана, которые отправились в разные психиатрические клиники, часть из которых были государственными, а остальные — частными. Испытуемые ссылались на слуховые галлюцинации (которых на самом деле не было).
Во время эксперимента (только осмотра) все восемь друзей Розенхана были госпитализированы с разными диагнозами — от шизофрении до маниакального психоза.
При этом за время протекания болезни пациенты заявляли об улучшении состояния, но на это никто не реагировал и продолжал выписывать препараты якобы для лечения. Конечно, экспериментаторы их не принимали, а спускали в унитаз.
После того, как Дэвид Розенхан опубликовал данные своего исследования, на него обрушился шквал критики со стороны практикующий психиатров, так как он поставил под сомнение само понятия «психиатрии».
Они считали, что результаты эксперименты получены некорректно, так как пациенты «искусство играли свою роль».
Дэвид Розенхан договорился с критикующими, что он отправит в клиники еще раз своих друзей, а психиатры должны будут отличить их от реальных пациентов.
Психиатр, экономист и искусствовед никого на самом деле не направлял, однако в течение трех месяцев после его заявления, несколько клиник выявили сорок «здоровых людей» (в общей сложности), которые числились с тяжелыми заболеваниями.
Благодаря эксперименту Розенхана, с 1980-х годов психиатры начали устанавливать заболевание не просто применяя перечень симптомов с определенной частотой и длительностью, но и более тщательно подходить к обследованию.
Дэвид Розенхан буквально заставил усовершенствовать методы диагностирования и лечения, а также вывести их на новый уровень.
Однако спустя более 40 лет многие до сих пор ставят его эксперименты под сомнение.
Опубликовано: Иван Перов
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