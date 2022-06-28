Прикинувшись сумасшедшими, восемь добровольцев «сошли с ума» ради эксперимента Дэвида Розенхана

К испытаниям были привлечены восемь друзей Розенхана, которые отправились в разные психиатрические клиники, часть из которых были государственными, а остальные — частными. Испытуемые ссылались на слуховые галлюцинации (которых на самом деле не было).

Во время эксперимента (только осмотра) все восемь друзей Розенхана были госпитализированы с разными диагнозами — от шизофрении до маниакального психоза.

При этом за время протекания болезни пациенты заявляли об улучшении состояния, но на это никто не реагировал и продолжал выписывать препараты якобы для лечения. Конечно, экспериментаторы их не принимали, а спускали в унитаз.

После того, как Дэвид Розенхан опубликовал данные своего исследования, на него обрушился шквал критики со стороны практикующий психиатров, так как он поставил под сомнение само понятия «психиатрии».

Они считали, что результаты эксперименты получены некорректно, так как пациенты «искусство играли свою роль».

Дэвид Розенхан договорился с критикующими, что он отправит в клиники еще раз своих друзей, а психиатры должны будут отличить их от реальных пациентов.

Психиатр, экономист и искусствовед никого на самом деле не направлял, однако в течение трех месяцев после его заявления, несколько клиник выявили сорок «здоровых людей» (в общей сложности), которые числились с тяжелыми заболеваниями.

Благодаря эксперименту Розенхана, с 1980-х годов психиатры начали устанавливать заболевание не просто применяя перечень симптомов с определенной частотой и длительностью, но и более тщательно подходить к обследованию.

Дэвид Розенхан буквально заставил усовершенствовать методы диагностирования и лечения, а также вывести их на новый уровень.

Однако спустя более 40 лет многие до сих пор ставят его эксперименты под сомнение.