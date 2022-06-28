Майнинг Биткоина: перспективная валюта будущего

Майнинг Биткоина - будущая валюта человечества. Рассмотрим основные преимущества криптовалюты.

Майнинг биткоина — безусловно, крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации — потребляет ошеломляющее количество электроэнергии: в прошлом году исследователи из Кембриджского университета подсчитали, что биткоин потребляет примерно 121,36 тераватт-часов в год.

В ноябре прошлого года исследование торговой образовательной платформы Forex Suggest показало, что только для того, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа биткоином и эфириумом — второй по популярности криптовалютой — потребуется сажать 384 миллиона деревьев каждый год.

Криптоиндустрия имеет свои собственные, более низкие оценки своего углеродного следа. Ранее в этом году, предполагая, что для майнинга криптовалюты требуется гораздо меньшее количество электроэнергии, компания по цифровым инвестициям CoinShares подсчитала, что на отрасль приходится всего 0,08% глобальных выбросов углекислого газа.

Криптовалюты не имеют правительственной печати одобрения или физического объекта для проверки их подлинности. Вместо этого виртуальные монеты или “токены” проверяются с помощью технологии блокчейн, в которой база данных, совместно используемая в сети, регистрирует транзакции.

Новые биткоины выпускаются посредством “майнинга”, при котором новые транзакции в блокчейне проверяются и записываются.

В “доказательстве работы”, наиболее энергоемком подходе к майнингу, майнеры проверяют достоверность группы биткойн-транзакций, объединенных в блок - процесс, который включает в себя проверку от 20 до 30 различных переменных - и соревнуются, чтобы быть первыми, кто подтвердит их достоверность, решив математическую задачу. головоломка.

Существует конечное количество биткойнов. Чем больше его разблокируется, тем больше транзакций требуется для разблокировки того же количества биткоинов. Таким образом, энергетические потребности майнинга биткоинов постоянно растут.

Например, в апреле прошлого года веб-сайт Digiconomist подсчитал, что каждая биткойн-транзакция потребляет столько электроэнергии, сколько среднестатистическое американское домохозяйство потребляет в месяц, или 1 миллион покупок, совершенных с помощью кредитной карты Visa.

Использование всей этой электроэнергии создает много выбросов от электростанций, работающих на угле и газе.