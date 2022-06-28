Литва запретила импорт российского газа на уровне закона

Парламент Литвы во вторник принял закон, разрешающий использование литовской системы транспортировки природного газа странам, которые не представляют угрозы для нацбезопасности.

Парламент Литвы во вторник принял закон, запрещающий импорт российского газа, что стало еще одним шагом в его гонке по снижению энергетической зависимости от России.

Член ЕС и НАТО, Литва первой прекратила покупать российский газ, транспортируемый по трубопроводу или через терминал СПГ.

Новый закон разрешает использование Литовской системы транспортировки природного газа и СПГ-терминала только тем странам, которые не представляют угрозы для национальной безопасности.

Литва ранее получала СПГ из США и организовала локальный газопровод с Польшей, по которому проводится наполнение польских газовых хранилищ.