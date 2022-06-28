В США распространяется худшая версия COVID-19 из всех существующих

Центры США по контролю и профилактике заболеваний опубликовали данные, согласно которым в стране сейчас доминируют два подварианта омикрон: ВА.4 и ВА.5.

Профессор молекулярной медицины в Scripps Research и основатель и директор Исследовательского трансляционного института Scripps доктор Эрик Тополь отмечает что ВА.5 является худшей версией вируса.

Этот подвариант способен уклоняться от иммунитета и очень быстро распространяться. Но такого числа госпитализаций и смертей, как было с омикроном, не зафиксировано.

До появления Ва.4 и ВА.5 около 42% всех случаев заражения приходилось на омикрон ВА.2.12.1. Около 6% случаев составлял невидимый омикрон ВА.2. Он получил такое название, поскольку его было сложно выявить в тестах ПЦР.

Пока нет достоверной информации по поводу эффективности вакцин против ВА.5. Но доктор Тополь говорит, что вакцинация позволила снизить количество тяжелых случаев дельты и омикрона на 15%.

Подварианты ВА.4 и ВА.5 впервые были обнаружены в Южной Африке. Там они быстро распространялись, хотя большинство местных жителей были вакцинированы или уже болели COVID.

Эрик Тополь говорит, что рост заражений ВА.4 и ВА.5 происходит на фоне снижения ВА.2. В этом случае присутствуют две волны: одна от более старой версии омикрона, вторая – от двух новых подвариантов.

Исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что у невакцинированных людей, ранее инфицированных омикроном, антитела под действием ВА.4 и ВА.5 снижались в восемь раз. У вакцинированных зараженных людей происходило трехкратное снижение.