Байден: США отправят в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35
Американцы решили расширять влияние в европейском регионе. Сегодня президент США Джо Байден заявил, что намерен отправить две дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения в Британию.
Ранее США передислоцировали шесть истребителей пятого поколения F-35 в районы Черного и Балтийского морей. Теперь самолеты базируются на эстонской авиационной базе Эмари, литовской Шяуляй и на базе Фетешти в Румынии.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерала Джефф Харригиан завил, что обстановка на восточном фланге динамично развивается, поэтому НАТО необходимо укрепить оборону и оперативную совместимость всего альянса. Самолеты были переброшены с немецкой базы Шпангдалем и американской Хилл.
НАТО также планирует расширение контингента в Прибалтике и Польше. Генсек альянса анонсировал крупнейшее развертывание сил быстрого реагирования со времен холодной войны в преддверии саммита НАТО в Мадриде.
Теперь президент США Джо Байден заявил, что в Великобританию будут направлены дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Эти боевые воздушные машины считаются одними из самых передовых в мире.
Опубликовано: Иван Перов
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