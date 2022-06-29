Инсу Ландер внесли в список эктремистов и террористов РФ — журналистка объявлена в розыск

С 29 июня 2022 года журналистка и блогер Инса Ландер внесена в российский список террористов и экстремистов. Российские власти объявили ее в федеральный розыск.

Ранее Инса Ландер подала прошение властям Грузии о въезде в страну и предоставления убежища. Об этом сообщал Комитет по защите журналистов со ссылкой на необходимость безопасного продолжения работы и свободы.

Сама журналистка находилась под домашним арестов в городе Баксан (около грузинской границы) с декабря 2021 года, за обвинения в пособничестве террористической деятельности. Инса Ландер утверждала, что обвинения против нее строились на том, что она якобы пыталась завербовать своего знакомого в «Исламское государство» (террористическую запрещенную в РФ и многих других странах организацию).

12 июня 2022 года Инса Ландер сбежала из-под домашнего ареста, прошла российский пограничный пункт и попыталась попасть в Грузию, однако местные власти отказали ей в пересечении границы. С этого времени она остается на нейтральной зоне беспошлинной торговли контрольно-пропускного пункта.

По неподтвержденным данным Инсу Ландер впустили в Грузию еще за два дня до объявления ее в российский федеральный розыск. С территории Грузии она улетела в Литвы, где находится с 27 июня 2022 года. Тем не менее, последнее заявление грузинской стороны говорит о том, что она только будет рассматривать причины отказа пропуска через границу.