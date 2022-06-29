Силуанов: Минфин не исключает валютные интервенции для ослабления российского рубля до 70-80

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что установившийся сегодня курс российского рубля невыгоден для государственного бюджета. Такое укрепление обходится России до 200 млрд руб. потерь.

Силуанов указал на то, что укрепление российского рубля на каждые 10 единиц — это примерно триллион рублей минуса для поступления в бюджет. Он считает, что сверхдоходы от экспорт нефти и газа как раз могут быть направлены на ослабления рубля.

Министр подчеркнул, что текущий принцип российского бюджета — «все доходы — на расходы». Однако реальных расходных решений еще не принято, но часть расходов можно будет и вовсе не проводить. Ослабление может быть достигнуто путем валютной интервенции на рынке.

Позже Центральный банк России выступил против «искусственного» ослабления курса российского рубля. Финансовый регулятор и ранее заявлял, что «лучше ничего не трогать», когда политики и чиновники говорили о том, что идеальный курс 70-80 рублей к доллару.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что все попытки достичь курса рубля, который был бы при старых условиях, приведут к тому, что курс станет «искусственным». Другими словами, она намекнула на то, что валюта с российского рынка может попросту исчезнуть.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что российские власти работают над «возвращением курса рубля к оптимальному уровню в 70-80 рублей за доллар». Он также говорил, что обсуждается «радикальный» шаг по таргетированию рубля, а не инфляции.