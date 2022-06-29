На Кубани украли игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей
Размещение предметов на мемориалах жертвам фашизма является традицией практически всех постсоветских стран. На мемориалах малолетним узникам концлагерей, как правило, размещают игрушки.
Сегодня, 29 июня 2022 года, произошло печальное событие — две дамы украли игрушки с мемориала малолетним узникам фашистских концентрационных лагерей, которые создавались Германией в годы Второй мировой войны.
Инцидент попал на видео, которое разместили в местных пабликах социальных сетей. Сообщается, что две местные жительницы подошли к мемориалу, начали складывать плюшевых зайцев и медведей в пакет, а затем спешно ушли.
Известно, что это произошло на российской Кубани. По предварительным данным на видео попал мемориал в городе Усть-Лабинске. Местные жители регулярно приносят к нему игрушки и другие предметы.
По факту правоохранительные органы завели дело. «Подруг» уже ищет полиция и обещает найти в ближайшее время. Рассматривается вопрос об установке камер видеонаблюдения около мемориала во избежания повторения подобных инцидентов.
Опубликовано: Иван Перов
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