Великобритания перекроет трубопроводы в ЕС, если кризис усилится
Британские СМИ распространяют информацию, что правительство рассматривает вариант полной блокировки трубопроводов в Европейский союз. Пока решение не принято.
Правительство Британии просит чиновников не афишировать рассмотрение возможности перекрытия трубопроводов. Там опасаются «негативных последствий для экономики». В частности, речь идет об еще большем увеличении стоимости на энергоресурсы.
При этом на саммите «Большой семерки» было сделано объявление, что страны G7 сделают все возможное для увеличения поставок энергоресурсов и снижения их стоимости. В том числе рассматривается установление «потолка цен» на закупку.
В ЕС только на основе слухов предупредили о «неприятных последствия» для британцев, если правительство действительно примет решение перекрыть трубопроводы.
В условиях незаполненных хранилищ, частичного эмбарго на поставки нефти из России и отсутствии альтернативных путей закупок, перекрытие трубопроводов из Великобритании в ЕС никак не сыграет положительную в борьбе Европы с ростом цен.
Опубликовано: Иван Перов
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