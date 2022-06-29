Офис Зеленского: НАТО сообщило об отсутствии желания принимать Украину в альянс

Саммит НАТО в Мадриде обещает быть жарким. На второй день мероприятия, военно-политический альянс сообщил, что не желает принимать к себе Украину в качестве полноправного члена.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что страны Североатлантического альянса НАТО заявили об отсутствии желания принимать украинскую сторону к себе. При этом ранее такую возможность рассматривали.

Еще в декабре прошлого года Зеленский активно призывал страны альянса рассмотреть возможность присоединения Украины. Он заявлял, вход Украины в блок — единственный шанс избежать «российскую агрессию». Однако тогда вопрос даже не рассматривался.

С началом российской спецоперации в Украине, вопрос о членстве в НАТО несколько раз поднимался, однако Россия называла это чуть ли не «прямым объявлением войны». В правительстве РФ подчеркивали, что Украина и так создает экзистенциальную угрозу, а в блоке — это прямое противостояние.

При этом российское правительство было не против получения статуса кандидата ЕС Украиной. Президент России Владимир Путин заявил, что это внутреннее дело государство, однако процесс вхождения в ЕС может занимать от 8 до 23 лет.