Россия начала аккредитацию школ в Запорожской области Украины

Рособрнадзор сообщил об аккредитации по российским стандартам первой школы в Запорожской области Украины. Аккредитацию получила школа №15 в Мелитополе.

Глава ведомства Азор Музеев заявил, что это «историческое событие». Он отметил, что школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством теперь имеет право выдавать аттестаты образца РФ.

Музеев указал на то, что днем ранее выпускники школы №15 в Мелитополе получили первые аттестаты российского образца. Сообщалось, что из России для этих целей было доставлено порядка 4,4 тысяч документов для 9-х и 11-х классов. 400 школьников закончили учреждение образование с отличием на золотую медаль.

29 июня Министерство образования России также сообщило, что около 700 школьников приняли участие в тестировании для продолжения обучения с сентября текущего года. Тестирование было необходимо для понимания, насколько хорошо школьники усвоили программу за прошлый год.

Днем ранее ведомство заявило, что школы Донбасса адаптируют учебники под российские стандарты. Дя этого будут привлечены профильные педагоги из Ростова-на-Дону и полуострова Крым. Соответствующее разрешение получили уже несколько тысяч учителей.