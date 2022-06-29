Британцы о Джонсоне и его фразе о "токсичной маскулинности": Борис просто спятил
Жители Британии в соцсетях высмеяли премьера за его фразы о Путине и "токсичной маскулинности".
После вчерашних громких заявлений Джонсона о том, что "если бы Путин был женщиной" и "токсичной маскулинности" простые британцы в соцсетях подняли своего премьера на смех.
Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен», — написал один из комментаторов.
Еще одно доказательство того, что Борис спятил
Джонсон знает все о «токсичной маскулинности», в этом он эксперт
Кстати, удивительное совпадение - сегодня президент Турции, указав на Джонсона, сказал:
Вот этот нас позорит.
Сами же британцы предлагают Джонсону заняться внутренними проблемами страны, а не решать проблемы Украины.
Опубликовано: Андрей Авдей
-
-
Грецкие орехи, миндаль, сгоревший стейк - чем пахнет космос по мнению космонавтов
Что общего между грецкими орехами, тормозными колодками и подгоревшим стейком? По словам астронавтов, все они пахнут космосом. Хотя каждый астронавт пахнет чем-то немного по-своему, все они согласны с тем, что "космос воняет".Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
XakNet объявила ультиматум олигарху Ахметову, если не выполнит, отключат свет
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
Лавров рассказал о судьбе и перспективах Little Big в США
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского