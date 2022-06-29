Британцы о Джонсоне и его фразе о "токсичной маскулинности": Борис просто спятил

Жители Британии в соцсетях высмеяли премьера за его фразы о Путине и "токсичной маскулинности".

После вчерашних громких заявлений Джонсона о том, что "если бы Путин был женщиной" и "токсичной маскулинности" простые британцы в соцсетях подняли своего премьера на смех.

Откровенные слова. Видимо, кто-то сказал, что это добавит ему женских голосов. Парень безнадежен», — написал один из комментаторов.

Еще одно доказательство того, что Борис спятил Джонсон знает все о «токсичной маскулинности», в этом он эксперт

Кстати, удивительное совпадение - сегодня президент Турции, указав на Джонсона, сказал:

Вот этот нас позорит.

Сами же британцы предлагают Джонсону заняться внутренними проблемами страны, а не решать проблемы Украины.