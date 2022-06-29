Моисей Финкель хотел продать ЦРУ информацию про гидроакустические системы ВМФ РФ

Моисей Финкель — советский и российских кандидат технических наук. В начале 1990х годов его сын уехал в Израиль, но сам Финкель это сделать не смог, так как сотрудников НИИ ВМФ никуда не выпускали.

Примечательно, что таких специалистов, как Финкель не пускали даже в туристические поездки по странам социалистического лагеря, не говоря уже о других государствах, которые были далеки от идеалистических наклонностей. Сам Моисей Финкель подготовил наживку для ЦРУ, которую планировалось подать как раз при отъезде сына за границу.

Стоит отметить, что Моисей Финкель отдал 30 лет жизни секретным разработкам и, любой проект, с которым специалист имел дело, был под грифом «совершенно секретно». А потом перестройка, развал СССР и полная неразбериха, при которое многие друзья ученого уже покинули страну.

Моисей Финкель работал над проектом, который был призван сделать российские подводные лодки максимально тихими, а также занимался разработкой систем, которые были направлены на выявление потенциального противника под водой и на воде. Задача была до банальности простой — перегнать американцев в разработках по низкочастотным шумам и найти подводную лодку в любой точке океана.

Моисей Финкель с коллегами справились с задачами на отлично — американская система с этого момента стала малоэффективной.

Моисей Финкель имел знакомую Марину, которая перебралась в США, однако с плохим английским и без образования оказалась там никому не нужна.

Так она и вышла на ЦРУ, которое предложила ей предоставить список друзей, связанных с обороной. Финкелем заинтересовались сразу. Для начала Финкеля попросили написать письмо сыну с просьбой найти ему работу в Израиле и приложить автобиографию и научные достижения.

Только в 1993 году Моисей Финкель смог выехать за границу. Кстати, чтобы это сделать в институте пошли на нарушение и понизили ему форму допуска к секретной информации. В марте он встретился с сыном в Бельгии, а в тот же день за ним вылетел куратор Джон Саттер из ЦРУ.

На встрече с агентом Моисей Финкель согласился сотрудничать с США и два часа отвечал на вопросы о гидроакустических системах России — раскрывал государственную тайну.

Слова Финкеля оценили в 500 000 долларов, однако получил он всего 15 000. Через месяц Моисей Финкель вернулся в Россию, а через год был задержан.

В мае 1997 года Московский городской суд приговорил Моисея Финкеля к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Так и не сбылась его мечта жить беззаботно в США и видеться с сыном, да и ЦРУ не получила всех тайн, о которых так мечтало.