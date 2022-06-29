Национальность и другие малоизвестные факты о Никите Хрущеве, передавший Крым УССР

Никита Хрущев запомнился советскому человеку не громкими речами и войнами в период его правления, а бесплатной раздачей жилья миллионам граждан, выращиванием кукурузы и ударами ботинка об стол.

Примечательно, что сам Хрущев называл себя русским работягой или парнем-шахтером, который вырос на территории Украины. Однако истории довольно спорно относятся к этим фактам.

Так, например, Зенькович, который исследовал архивы КГБ уверенно заявлял, что Хрущев был сыном польского дворянина, а также убежденным троцкистом и уклонистом от армии.

При этом Хрущев действительно тщательно скрывал свое происхождении, о нем мы знаем с большего только с его собственных слов. Вероятно, семья боялась репрессий, хотя высокие посты в СССР занимало очень немало поляков, например, Константин Рокоссовский или Феликс Дзержинский.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что сам Сталин спрашивал у Хрущева, какая у него фамилия на самом деле, на что последний ответил, что носит фамилию данную при рождении, однако вождь народов заявил — ему доложили о настоящей польской фамилии Хрущева.

Впрочем, была ли она на самом деле неизвестно, возможно, фамилию Хрущев он действительно получил при рождении.

Еще одни свидетельства говорят о том, что Никита Хрущев был сыном помещика Александра Гасвицкого (поляка) и, об этом знал сам глава НКВД Ежов.

Так или иначе, в этих же свидетельствах говорится, что Никита Хрущев был незаконнорождённым, поэтому фамилию отца не принял, но от армии его спас как раз Гасвицкий.