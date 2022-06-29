Добыча золота на Колыме во время Великой Отечественной войны не останавливалась

Удивительно, но добыча золота на Колыме во время Великой Отечественной войны не только не останавливалась, но и шла по всем циклам. Кроме того, на зимний сезон работы также не останавливались.

В сентябре 1941 года, когда промывочный сезон был завершен, а вода полностью замерзла, сезонные рабочие уехали, но прииски перешли на зимний цикл работ.

С этого периода вместо промывочных приборов и золотоносных забоев, рабочим помогали механические дорожки, которые были оборудованы для вскрытых работ. Фактически они подготавливали почву для следующего промывочного сезона.

При этом для геологов стали главными задачи не по активированию отработанного контура под завалку, а закрытие шифров полигона под взрыв.

Это делалось для того, чтобы удалить «пустые» породы. То есть, зимой во время Великой Отечественной войны и холодов на Колыме работы проводились еще активнее, чем в конце 1930х годов.

При этом все типы работ в любой сезон были необходимы. Так, для месторождения разрабатывался специальный механизм добычи.

Если они были открыты — нужно было заниматься выемкой рудных залежей, а если закрыты в горных породах — там проводилась добыча и полезных ископаемых. Стоит отметить, что любой тип работ необходим для выбора лучших мест.

Далее старательские бригады уже могли добывать золото именно там, где его обнаружено наибольшее количество. Важно и то, что на некоторых участках на территории Колымы обнаруживались двухъярусные золотоносные источники.

За основным слоем песков имелись небольшие золотосодержащие прослойки.

Кстати, 7 ноября 1941 года на приисковых клубах Колымы давался торжественный вечер.

Каждый работник после смены получил по 200 грамм спирта, по одному литру вина, а также по бутылки советского шампанского, банке икры, ветчину и кусковой сахар.