Легенда о Лидийском царе Крёзе, изобретателе современной денежной системы, до сих пор актуальна

Правитель Лидийского государства царь Крёз вошел в историю и в притчи многих стран мира, соответственно, переведенных на множество языков. Тем не менее, сам он ничего не совершил в «стандартном» представлении.

Царь Крёз не выигрывал крупных сражений, не завоевала земли и даже потерял свое небольшое государство, тем не менее, помнить его будут всегда.

Для начала стоит отметить, что Лидия — известное и популярное в истории государство, о котором много говорили и певали. Правда, практически никакого веса оно не имела и просуществовало всего 134 года — с 680 по 546 года до нашей эры.

Все дело в том, что практически вся мировая торговля того времени шла через государство Лидия. Там находилось множество богатых торговых портов и кордов, а купцы государства считались самыми богатыми. Но в историю вошло больше не государство, а его последний царь Крёз.

Царь Крёз провел несколько очень интересных экономических реформ и, благодаря ему фактически сформировалась современная экономика.

Именно он заложил основы финансовой системы и денежных отношений. Конечно, деньги существовали и раньше, однако царь Крёз стандартизировал процесс. Дело в том, что какие-то монеты чеканились по много, какие-то в небольших количествах и, определить ценность было крайне сложно.

Как итог, царь Крёз объявил полную монополию государства на чеканку монет и ввел запрет на чеканку вне специализированных монетных дворов.

Кроме того, именно царь Крёз ввел стандарты по весу и содержанию метала — 98% золота и серебра в каждой монете, которые гарантировались государством. Благодаря ему на монетах также начали чеканить государственные символы.

Кстати, царь Крёз провел и другие реформы, которые дошли до наших дней и могут считаться также глобальными.

Он сделал любовь товаром — во всех портах были основаны заведения, где морякам оказывали соответствующие услуги, а купцы, владеющие заведениями, платили налоги в казну государства Лидия.