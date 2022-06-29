Миром стали править «хайп и желтые заголовки», а не реальные новости никто не читает

Толковые журналисты все чаще сталкиваются с проблемой того, что их перестают читать: вроде и мысли хорошие, и выражения правильные, и посыл интересный, но читателей практически нет.

Как правило, причина заключается в том, что людям гораздо интереснее читать про скандалы, интриги и прочее, что связано с жизнью публичных людей, общества и политики.

В PR (public relations) есть формула, которая заключается в том, что заголовок должен содержать «три С и одну Д» (в аббревиатуре СССД), которую можно расшифровать как «секс, смерть, скандалы и деньги».

Если в контексте вашего материала присутствует хотя бы одна составляющая формулы, то это гарантирует определенный прирост к просмотру публикации.

Более того, если заголовок вмещает все четыре составляющие, то фактически это может вызвать большой успех. Люди сосредоточены на том, чтобы обсуждать, хватились и порицать автора материала, который вылил в массы составляющие формулы.

Конечно, талантливые люди редко хотят использовать эти приемы, поэтому их материалы сходят постепенно на нет, а их творчество со временем становиться никому неизвестным.

Стоит только посмотреть на примеры малоизвестных авторов, которые после скандалов поднимались в продажах своих книг до небес, а до этого имели лишь малую горстку поклонников своей литературы.

Многие блогеры применяют эти приемы в контексте серьезных статей.

Например, про биографию Пушкина не пишут, что это просто биография поэта, а добавляют какой-нибудь искаженный или малоизвестный факт. В итоге получается заголовок «Как Пушкин чуть не проиграл жену в карты», который привлекает миллионы, но не является фактом жизни поэта.

Миром правит «хайп и желтая пресса», потому что прописная истина никому давно неинтересна. Пока автор не сыграет на чувствах и эмоциях, вряд ли его материал действительно будет пользоваться большой популярностью.