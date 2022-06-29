Илон Маск ничего не постил в Twitter больше недели
Знаменитый миллиардер, генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск более недели ничего не постил в социальную сеть Twitter. При этом он «пропустил» довольно важные события.
Маск не опубликовал пост в свой собственный день рождения, пропустил достижение отметки в 100 млн подписчиков, а также никак не комментировал рабочую обстановку своих компаний и экономическую ситуацию.
Фанаты не на шутку переживают за кумира: Маск действительно активный пользователь социальной сети — за последние девять месяцев миллиардер опубликовал 702 поста, то есть в среднем по 2-3 в сутки.
При этом публикацию постов в Twitter за девять месяцев Маск пропустил всего 63 раза, а последние три месяца были самыми активными — с апреля по июнь он опубликовал 328 постов. Для сравнения, в предыдущие три месяца его активность не была настолько высокой — 188 постов.
Опубликовано: Дмитрий
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Илон Маск ничего не постил в Twitter больше недели
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