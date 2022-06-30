Агрономы назвали самые эффективные способы борьбы с мучнистой росой томатов

Мучнистая роса поражает томаты и в теплице, и в открытом грунте. Это одно из самых частых заболеваний, с которым непросто справиться, если не знать основных способов борьбы и профилактики.

Болезнь проявляется белыми пятнами на плодах и листьях помидоров. Сначала они появляются внизу, потом распространяются на все растение.

Причина мучнистой росы – почвенный грибок. Если изнанка листьев стала желтоватой, покрылась налетом, который со временем уплотняется, значит, растения поразила мучнистая роса.

Для профилактики можно обработать кусты настоем из 2 ст.л. соды, 2 г марганцовки и 10 л воды. Другой вариант – литр кефира и 15 капель йода на то же количество воды.

Можно развести 0,5 древесной золы 3 л кипятка и настоять 6 дней. От мучнистой росы помогает настой измельченного чеснока или лука с водой, выдержанный 3 дня.

Если болезнь уже поразила растения, стоит воспользоваться химическими препаратами Топаз, Кварис, Ридомил-Голд, Скор. Обрабатывать растения нужно в перчатках и очках.

Справиться с мучнистой росой помогают и биопрепараты, например, фитоспорин или бактофит. При работе с растениями инструмент необходимо дезинфицировать.

Очень важно регулярно осматривать растения, чтобы выявить заболевание на начальной стадии. Тогда с ним будет проще справиться.