Джо Байден проигнорировал лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля

Президент США Джо Байден проигнорировал южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, который протянул ему руку в знак приветствия. Инцидент произошел в прямом эфире телевидения.

Американский лидер Джо Байден проигнорировал своего коллегу из Южной Кореи Юн Сок Ёля в прямом эфире телевидения. Канал транслировал встречу глав Японии, Южной Кореи и США на саммите НАТО в Мадриде. Впрочем, это не первый серьезный ляп Байдена.

Не так давно президент США перепутал жену с сестрой, когда общался со своими сторонниками в Лос-Анджелесе. Кроме того, несколько раз во время предвыборной кампании он забывал имя своего конкурента экс-президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Байдена обвиняют в расистском подтексте в некоторых речах. Во врем протестов Black Lives Matter, он отмечал, что «афроамериканцев, поддерживающих Трампа, не могут называть «черными».

Один из последних громких случаев ляпов Байдена произошел в мае 2022 года. Президент США назвал папу римского Франциска «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол». Инцидент попал на видео и быстро распространился в мировых СМИ.