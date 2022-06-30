Джо Байден проигнорировал лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля
Президент США Джо Байден проигнорировал южнокорейского лидера Юн Сок Ёля, который протянул ему руку в знак приветствия. Инцидент произошел в прямом эфире телевидения.
Американский лидер Джо Байден проигнорировал своего коллегу из Южной Кореи Юн Сок Ёля в прямом эфире телевидения. Канал транслировал встречу глав Японии, Южной Кореи и США на саммите НАТО в Мадриде. Впрочем, это не первый серьезный ляп Байдена.
Не так давно президент США перепутал жену с сестрой, когда общался со своими сторонниками в Лос-Анджелесе. Кроме того, несколько раз во время предвыборной кампании он забывал имя своего конкурента экс-президента США Дональда Трампа.
Кроме того, Байдена обвиняют в расистском подтексте в некоторых речах. Во врем протестов Black Lives Matter, он отмечал, что «афроамериканцев, поддерживающих Трампа, не могут называть «черными».
Один из последних громких случаев ляпов Байдена произошел в мае 2022 года. Президент США назвал папу римского Франциска «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол». Инцидент попал на видео и быстро распространился в мировых СМИ.
Опубликовано: Иван Перов
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