Депутат бундестага Шмидт рассказал о фактах дискриминации русскоязычных в Германии
Немецкий депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал РИА Новости о том, что в Германии участились случаи дискриминации русскоязычного населения. Причем «под раздачу» попадают в том числе и русскоговорящие казахи.
Евгений Шмидт отметил, что на просторах Европейского союза не только Германия сталкивается с определенной русофобией, обострившейся в последнее время. По его словам, ситуация усугубляется еще и из-за потока беженцев, стремящихся в богатые европейские государства и «стычками» на локальном уровне.
Ранее в Германии заявили о создании некоммерческой организации по предотвращению и изоляции русских немцев и в целом русскоязычного населения страны. Организация получила название VADAR. Она будет оказывать юридическую консультацию русскоговорящие жителям Германии, которые столкнулись с несправедливостью по отношению к себе.
Депутат Шмидт стал уполномоченным по работе с русскими немцами в VADAR. Он пообещал оказывать русскоговорящие в Германии всеобъемлющую поддержку, в первую очередь правовую. При необходимости политик готов доводить дело до суда с привлечением адвокатов за счет организации.
Ранее в Милане (Италия) прошла акция против дискриминации русских. Организаторами выступили студенты Туринского университета и политическое объединение «Снова Италия — За демократический суверенитет». Эксперты заверяют, что такие акции будут усиливать интенсивность и происходить по всей Европе.
Опубликовано: Иван Перов
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