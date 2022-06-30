Шведские курды опасаются ярости Турции за сделку по НАТО
Многочисленная шведская диаспора курдов выражает опасение, что она станет «пешкой» в стремлении Швеции вступить в НАТО. Они считают, что Запад пошел на уступки, чтобы уговорить Турцию дать свое согласие.
На саммите НАТО в Мадриде стало известно, что Швеция и Финляндия получили официальное приглашение присоединится к альянсу. В тоже время Турция до последнего противилась такому решению. В Анкаре считают, что раз страны присоединяются к альянсу, то должны выдать курдов, скрывающихся на их территории (Рабочую партию Курдистана Турция считает террористической организацией).
Турция возмущалась шведской поддержки курдов и до подачи заявок Швеции и Финляндии в НАТО. Президент страны Эрдоган неоднократно заявлял, что эти страны поддерживают курдских боевиков, в том числе и оружием. Кроме того, Анкара связывает поддержку Рабочей партии Курдистана с вторжением в Сирию в 2019 году.
Остается загадкой, каким образом на саммите НАТО удалось уговорить Турцию пойти на уступки и не противится вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Шведская диаспора курдов опасается, что их начнут выдавать Анкаре, как своеобразное преподношение за вступление в альянс.
При этом даже после получения официального приглашения Турция не прекратила возмущаться. Так, в Анкаре указали, что Швеция должна прекратить критику турецкой стороны за якобы нарушение прав человека, так как сама поддерживает курдскую диаспору, которая симпатизирует Рабочей партии Курдистана (РПК).
РПК ведет повстанческую борьбу с политикой Турции с 1984 года. За время противостояния было убито более 40 000 человек. При этом Швеция хоть и объявила РПК «вне закона», оказывает гуманитарную помощь Сирии и беженцам из региона, большинство из которых — курды.
Есть и другое предположение. Возможно, Турции не обещали выдать курдов из Швеции, но дали «добро» на проведение спецоперации в северной части Сирии. Не стоит забывать, что курдские Сирийские демократические силы поддерживаются со стороны США, а это вызывает еще больше вопросов.
Самое загадочное в этой ситуации то, что после официального приглашения в НАТО Швеция отказалась комментировать переговоры с Турцией. Более того, посольство Анкары в Стокгольме также не прокомментировало предстоящее вступление Швеции в альянс. Прозвучало лишь коллективное заявление стран НАТО, в котором Швеции и Финляндии гарантировалась безопасность в период вступления в альянс, а заявления Турции было называло «законным».
Опубликовано: Иван Перов
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