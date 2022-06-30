Северная Корея теряет миллиарды долларов из-за краха криптовалют

Падение практически всех известных криптовалют буквально уничтожает миллиарды долларов Северной Кореи, которые ранее успешно украли северокорейские хакеры с криптовалютных бирж.

Последние несколько лет криптовалюты составляли основной источник финансирования КНДР. Они позволяли стране обходить санкции и продолжать разработку оружия и программы по вооружению. Северная Корея не просто использовала криптовалюты как инструмент, но и активно похищала средства с криптовалютных бирж.

Только по тем данным, которые может подтвердить казначейство США, северокорейские хакеры похитили 615 миллионов долларов. Эксперты говорят, что в действительности эта цифра может быть существенно выше и достигать нескольких миллиардов.

Внезапное и продолжающееся падение криптовалюты на фоне широкого экономического спада, серьезно затруднило положение КНДР. Теперь Пхеньян не может не только финансировать программы по вооружению, но и планировать их, так как реальный курс криптовалюты предсказать невозможно.

Это происходит во время испытания рекордного количества ракет КНДР, стоимость которых по разным оценкам составляет до 620 миллионов долларов. Кроме того, северокорейское правительство заявляет, что в скором времени возобновит ядерные испытания (и это в условиях мирового экономического кризиса).

Только в период с 2017 по 2021 годы было подтверждено 49 взломов кошельков и биржи хакерами Северной Кореи. Нью-морское аналитическое агенство Chainalysis считает, что с каждого удачного взлома КНДР получала от 65 до 170 миллионов долларов. Теперь же, стоимость украденных средств упала до 85%. Северная Корея отрицает как взлом криптовалютных бирж, так и использование средств для обхода санкций и разработке оружейных программ.