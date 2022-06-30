Конституция рабовладельцев: почему США одержимы защитой документа, написанного «хозяевами»

Несколько дней назад Верховный суд США лишил права женщин на аборт. Точнее убрал федеральное регулирование, что позволило каждому штату самому принимать решение запрещать прерывание беременности или нет.

Консервативные судья США используют в качестве аргумента принятия того или иного решения Конституцию, как главного закона для всех граждан страны. Правда, за последние 230 лет с момент принятия Конституции в США многое поменялось и большинство статей документа не дают свобод, а напротив — разрушают права человека.

Конституция США была составлена во время собрания в Филадельфии с 5 мая по 17 сентября 1787 года, а основными авторами являются Джон Адамс, Томас Пейн, Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон. Несмотря на то, что последние двое являлись рабовладельцами и в первую очередь «защищали права белых», основополагающие статью той Конституции по-прежнему руководят государством.

Парадокс в том, что консервативные судья принимая решения основываясь на Конституции, ссылаются на «права и свободы». При этом документ был создан людьми, которые смотрели на чернокожих как на собственность.

Афроамериканский юрист Кларенс Томас заявил, что решение Верховного суда США — это просто жалкое подобие защиты прав. Решение направлено на ослабление правовой процедуры, которая защищает определенные права один людей, но ущемляет других при условии, что они не перечислены в Конституции. То есть, Верховный суд принимает решение запретить аборты основываясь на Конституции, но при это не смотрит на права человека в целом.

Томас указал на 12 поправку Конституции по поводу разрешения на огнестрельное оружие. Он подчеркнул, что по логике Верховного суда аборт может нарушать права человека, а стрельба из разрешенного оружия — нет. И так считают семь из девяти судей Верховного суда США, назначенные президентами.

Юрист отмечает, что есть еще и 15 поправка, которая предоставляет чернокожим равные права голоса. Тем не менее, в 2021 году в 19 штатов приняли законы, которые фактически ограничивают доступ к голосованию. Томас утверждает, что некоторые поправки в Конституции и вовсе не работают, например, 13, которая объявила рабство и подневолье вне закона, однако массовые заключения доказывают проблему и неверность данного утверждения.

Кларенс Томас не единственный, кто задается вопросов о том, почему Верховный суд США не пытается восстановить некоторые права или исправить недостатки системы. При этом, юрист считает, что права и поправки основного документы страны будут продолжать искажаться до тех пор, пока программы не начнут наносить ущерб, особенно маргинализированным и уязвимым слоям населения.