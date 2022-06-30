Лукашевич: Россию невозможно отстранить от участия в ОБСЕ
Постоянные представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что с точки зрения юридических и международных процедур, российскую сторону невозможно отстранить от участия в программах безопасности.
Лукашевич подчеркнул, что отстранение России не несет и никакой политической целесообразности, так как страна является давним участником Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).
Ранее ОБСЕ неоднократно высказывалась о возможном исключении России из организации или временном отстранении. При этом Лукашевич и тогда заявлял, что страна самостоятельно не собирается выходить из организации. Постпред РФ подчеркивал, что Россия «намерена отстаивать свои национальные интересы в ОБСЕ».
Дипломат указывал на то, что недружественные государства для России злоупотребляют своим большинством в Комитете министров Совета Европы и фактически самостоятельно разрушают одну из старейших общеевропейских структур. По мнению Лукашевича, это все один большой инструмент «антироссийской политики».
Он добавил, что организация фиксирует схожие тенденции: появление двойных стандартов, невозможность диалога, возрастающие негативные эмоции и внешнеполитические разногласия, деградация профессиональных западных представителей и многие другие.
Опубликовано: Иван Перов
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