Минюст США продолжает попытки изъять российские активы в пользу Украины
Теперь речь заходит не только о банковских счетах в американских банках, но и имуществе российских граждан, попавших под санкции. Активы хотят конфисковать и продать в пользу Украины.
Министерство юстиций США прямо заявляет, что стремится «добраться до российских активов вне зависимости от того, представлены ли они в виде дорогих яхт, банковских счетов или иного имущества».
Заместитель министра юстиций Лиза Монако подчеркнула, что сейчас американские законодательство находится в поиске «правильных» формулировок, чтобы российские активы можно было законно изымать, продавать и передавать вырученные средства в пользу Украины.
Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что в ответ Россия может изъять американские активы и «передать их ограбленный индейским племенам».
Ранее Министерство финансов США отчиталось о блокировке российских активов на общую сумму сумму 330 миллиардов долларов. В ведомстве подчеркнули, что не намерены на этом останавливаться. То есть, фактически заявили, что будут изымать все, что придется.
Опубликовано: Иван Перов
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