Центробанк России готовит закон о кредитных каникулах по любым видам ссуд
Центральный банк России подготовил проект закона, согласно которому российский гражданин имеет право взять кредитные каникулы независимо от вида потребительской ссуды.
Кредитные каникулы для россиян — не нововведение. Они появились достаточно давно. С началом пандемии коронавируса заемщикам, оказавшихся в сложных ситуациях из-за сокращения доходов, разрешили «отложить» выплаты по кредитам. Позже, перечень разрешений расширился.
Не так давно Банк России предложил сделать кредитные каникулы на постоянной основе, чтобы гражданин, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, мог получить отсрочку по погашению долга. Однако, этот законопроект так и не был рассмотрен (его предложили в конце прошлого года).
С началом спецоперации России в Украине, количество заемщиков, оказавшийся под сокращением или в вынужденном простое, начало расти. Центробанк России ввел несколько норм, позволяющих взять кредитные каникулы. В частности, это касалось ипотечных выплат.
Сегодня ЦБ предлагает сделать кредитные каникулы для всех видов ссуд. Таким образом, если законопроект поддержат, то россияне смогут получать отсрочку на выплаты долга в том числе по автокредитам и кредитам на потребительские нужды.
Опубликовано: Иван Перов
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