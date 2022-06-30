Российская армия отступила с острова Змеиный
По заявлению Министерства обороны России, отступление с острова Змеиный стало «шагом доброй воли». В ведомстве уточнили, что военные «завершили выполнение задач на острове».
Представитель оборонного ведомства Конашенков также сообщил, что ВС РФ уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» Вооруженных сил Украины в Днепре. Сообщается о применении высокоточного оружия.
ПВО РФ также сбили самолет Су-27 ВСУ в районе Донецкой народной республики, а российские ВЕС подбили еще два самолета Су-25 ВСУ в Днепропетровской и херсонской областях.
Российская армия также уничтожила более 100 украинских военных и иностранных наемников ударами по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны. Наемники находились в Николаеве.
В Минобороны России уточнили, что отвод российских войск с острова Змеиный «не позволит Украине спекулировать на теме невозможного вывоза зерна из хранилищ».
Опубликовано: Иван Перов
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