Швянченене: многие литовские семьи хотели бы жить в белорусских деревнях

Координатор «Форума добрососедства» Эрика Швянченене заявила, что многие молодые литовские семьи выражают желание жить и работать в белорусских деревнях.

Швянченене отметила, что это не единичные случаи, а настоящая тенденция — молодые литовские семьи покупают в Беларуси недвижимость. Причиной она называет опасение конфликта на территории Европы. По ее словам, литовцы считают, что Беларусь — «та страна, в которой можно будет укрыться и жить спокойно».

Координатор указала на то, что литовские семьи активно мониторят цены недвижимость в Беларуси, причем как в городах, так и за ее пределами. К «Форуму добрососедства» обращается очень много людей путем писем, звонят по телефону.

Причем литовская молодежь больше рассматривает вариант недвижимости в деревнях, где не больше пяти тысяч жителей, так как вид таких населенных пунктов красивый и ухоженный. Они считают, что там будет комфортно растить детей.

Эрика Швянченене добавила, что регулярно ездит в Литву и поэтому знает «ситуацию изнутри». Следующая поездка белорусской делегации как раз будет посвящена конкретному жилищному вопросу, который волнует литовские семьи.