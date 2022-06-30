Швянченене: многие литовские семьи хотели бы жить в белорусских деревнях
Координатор «Форума добрососедства» Эрика Швянченене заявила, что многие молодые литовские семьи выражают желание жить и работать в белорусских деревнях.
Швянченене отметила, что это не единичные случаи, а настоящая тенденция — молодые литовские семьи покупают в Беларуси недвижимость. Причиной она называет опасение конфликта на территории Европы. По ее словам, литовцы считают, что Беларусь — «та страна, в которой можно будет укрыться и жить спокойно».
Координатор указала на то, что литовские семьи активно мониторят цены недвижимость в Беларуси, причем как в городах, так и за ее пределами. К «Форуму добрососедства» обращается очень много людей путем писем, звонят по телефону.
Причем литовская молодежь больше рассматривает вариант недвижимости в деревнях, где не больше пяти тысяч жителей, так как вид таких населенных пунктов красивый и ухоженный. Они считают, что там будет комфортно растить детей.
Эрика Швянченене добавила, что регулярно ездит в Литву и поэтому знает «ситуацию изнутри». Следующая поездка белорусской делегации как раз будет посвящена конкретному жилищному вопросу, который волнует литовские семьи.
Опубликовано: Иван Перов
-
-
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Главная цель любого садовода - получение хорошего урожая. Иногда добиться этого можно очень простым способом, и не нужно изобретать велосипед. Луковая шелуха всегда под рукой, а результат превзойдет ожидания.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Благодаря экстракту из луковой шелухи качество жизни растений на огороде улучшится в разы
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Володин сделал уточнения по поводу 43 обменянных боевиков «Азова» - только тяжелораненые
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска