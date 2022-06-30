Игнатьев: Приднестровье считает опасной милитаризацию Молдавии

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что государство внимательно следит за молдавскими заявлениями и считает ситуацию с милитаризацией крайне опасной.

Ранее МИД Израиля призвал граждан страны немедленно покинуть территорию Приднестровья. По неподтвержденным данным, из страны также выводят некоторых российских регулярных военных на протяжении последних нескольких месяцев.

Глав внешнеполитического ведомства Приднестрояья Виталий Игнатьев заявил, что государство внимательно следит за заявлениями Кишинева. Не может настораживать и активная милитаризация Молдавии.

Игнатьев подчеркнул, что Приднестровье нацелено на конструктивный диалог с Украиной и Молдавией, однако не будет его вести в ущерб своим интересам. Особенно после участившихся обстрелов.

По словам главы приднестровского МИД, с недавнего времени начало фиксироваться «движение военного плана» у границ страны. Военные на данный момент проводят работу по защите интересов республики от внешнего влияния.