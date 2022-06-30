Польский политолог: Великобритания заинтересована в эскалации напряженности в Европе
Польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что Великобритания заинтересована в экскалации напряженности в Европе. Он отметил, что это видно по поведению официального Лондона.
Пискорский подчеркнул, что польские власти также действуют в интересах своих «англосаксонских кураторов», активность которых усилилась. Вместо того, чтобы сглаживать конфликт и делать комфортные условия для поляков, правительство Польши готово переругаться со всей Восточной Европой.
Политолог указал на миграционный кризис, созданный Западом на белорусско-польской границе. Совершенно неожиданно именно в этот момент на границе появилось подразделение британских войск и латышских, которые, у слову, были также дислоцированы из Великобритании.
При этом Польша обвинила Беларусь в миграционном кризисе, хотя это было выгодно самой Польше для укрепления границ и стягивания военных поближе к восточному флангу. Теперь же там совершенно открыто и военные прибалтийских республик, и британцы, и американцы.
НАТО и вовсе заявляет о крупнейшем развертывании сил быстрого реагирования со времен холодной войны. При этом все больше стран «поступает» в альянс. Буквально вчера Финляндия и Швеция получили официальное приглашение присоединится к блоку.
Опубликовано: Иван Перов
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