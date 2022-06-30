Польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что Великобритания заинтересована в экскалации напряженности в Европе. Он отметил, что это видно по поведению официального Лондона.

Пискорский подчеркнул, что польские власти также действуют в интересах своих «англосаксонских кураторов», активность которых усилилась. Вместо того, чтобы сглаживать конфликт и делать комфортные условия для поляков, правительство Польши готово переругаться со всей Восточной Европой.

Политолог указал на миграционный кризис, созданный Западом на белорусско-польской границе. Совершенно неожиданно именно в этот момент на границе появилось подразделение британских войск и латышских, которые, у слову, были также дислоцированы из Великобритании.

При этом Польша обвинила Беларусь в миграционном кризисе, хотя это было выгодно самой Польше для укрепления границ и стягивания военных поближе к восточному флангу. Теперь же там совершенно открыто и военные прибалтийских республик, и британцы, и американцы.

НАТО и вовсе заявляет о крупнейшем развертывании сил быстрого реагирования со времен холодной войны. При этом все больше стран «поступает» в альянс. Буквально вчера Финляндия и Швеция получили официальное приглашение присоединится к блоку.