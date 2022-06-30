Путин обвинил Киев в преступлении против человечности
Президент России Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского экономического форума сделал несколько заявлений относительно многополярной системы мира.
Путин подчеркнул, что действия Киева на Донбассе нельзя определить иначе как «преступление против человечности». В этих условиях, по его словам, формируется новая система многополярного мира, процесс которого необратим.
Российский лидер отметил, что мир наблюдает попытки «подменить право диктатом». Однако страны, которые проповедуют «собственную исключительность», нарушают не только права своего государства, но и международные нормы.
По словам Путина, Россия открыта к диалогу по стратегической стабильности и безопасности. Более того, российское правительство поддерживает темы разоружения и прозрачной мировой торговли.
Президент России заключил, что российское общество будет стремится к формированию более «демократического мира». Скорее всего, это была отсылка к Западу, который влияет на общественное мнение «навязанной демократией» и «мнимыми свободами».
Опубликовано: Иван Перов
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