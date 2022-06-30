Медведев обвинил Запад в агрессивном продвижении однополярного мира
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском юридическом форму, обвинил Запад в агрессивном продвижении однополярного мира.
Медведке отметил, что в то время как Россия действует в строгом соответствии с уставом ООН и реализовывает свое право на самооборону, Запад активно продвигает сценарий однополярного мира. Он считает, что это нарушает все международные догмы.
Зампред Совбеза напомнил, что решение о проведении спецоперации в Украине было тяжелым, но «вынужденным и взвешенным». Он указал на то, что мир настолько радикально изменился, что старой конфигурации поддержания безопасности уже не будет — возникнет новая.
Дмитрий Медведев считает, что разговоры «об угасании международного права сильно преувеличены». Тем не менее, корректировки норм и законов действительно потребуются, но это должно стать общим решением общества.
Он добавил, что система ООН «не лишена недостатков», но в настоящее время необходима. При этом санкции без решения организации — это пример деградации международного права, поэтому «Россия их не признает».
Опубликовано: Иван Перов
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