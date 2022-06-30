Володин заявил о скором суде над «азовцами» с руками в крови

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что участников батальона «Азов», в которых «руки в крови» ждет суд — обменивать их никто не собирается.

Ранее Володин заявлял, что никто из украинских военных батальона «Азов» не подлежит обмену, так как их нужно судить «как нацистских преступников». Однако буквально вчера, некоторых «азовцев» все-таки поменяли на пленных российских военных.

При этом переданные «азовцы» попали в плен в Мариуполе после ожесточенных боев — они оборонялись на предприятии «Азовсталь». В Украину вернули 144 пленных, из них 23 старших офицера и 69 военнослужащих младшего офицерского звена.

В Украине отметили, что это самый большой обмен с момента начала специальной военной операции России. В украинской разведке подчеркнули, что у большинства обменянных пленных тяжелые травмы, в том числе осколочные и огнестрельные ранения, у некоторых ампутированы конечности.

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил обмен и заявил, что он происходил по формуле 144 на 144, при этом «Киев получил только раненых и тяжелораненых военных».

Напомним, российские власти обещали, что участники батальона «Азов» обменивать не будут. Об этом лично сообщал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.