Профессор Коган: сильный доллар опаснее, чем сильный российский рубль

Профессор НИУ ВШЭ, инвестиционный банкир Евгений Коган считает, что сильный доллар представляет куда большую опасность для экономики России, чем сильная национальная валюта.

Евгений Коган обращает внимание на то, что по индексу DXY доллар США не дешевеет. Последний показатель был выше отметки 105 или, другими словами, доллар в очередной раз подорожал относительно других валют. То есть, курсы в обменниках, в которых нельзя купить валюту, не всегда отражают действительность рынка.

Профессор подчеркивает, что сильный доллар — это один из основных показателей неопределенности и обеспокоенности инвесторов. Старая мудрость «не знаешь куда бежать — беги в доллар» всегда работает и поведение инвесторов это хорошо показывает.

Индекс DXY показывает и кредитоспособность развивающихся стран, чей долг выражен как раз в долларах США. В конце 2021 года долг таких стран, номинированный в долларах, вырос на 31%. Последний большой скачок был в 2013 году и то, на 18%. Внешний долг — это нормальное явление, но только в том случае, если страны могут его обслуживать. А вот с развивающимися странами такой гарантии нет.

Для США очень крепкая национальная валюта также не очень хорошая новость — страна теряет конкурентоспособность. Конечно, показатели экспорта товаров и услуг растут, но составляют всего 10,13% ВВП — это чуть ли не нижний показатель. Для сравнения, экспорт товаров и услуг в ЕС составляет 45,38% ВВП.