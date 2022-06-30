Столтенберг: НАТО не исключает передачу любого оружия Украине при ее переходе на западные образцы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс считает необходимым прекратить специальную операцию России в Украине и полностью вывести с территории страны ВС РФ.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО ставит перед собой задачу не допустить прямого столкновения с Россией из-за украинского кризиса. Такой конфликт будет несопоставим по ущербу российской спецоперации в Украине, поэтому необходимо его избегать.

На саммите альянса подтвердились намерения бороться с глобальным терроризмом. Соответствующее решение подкрепляется объявлением тренировочных миссий в Иордании, Мавритании и Тунисе.

НАТО будет стремится найти способ обеспечения вывоза украинского зерна из хранилища. При этом, по словам Столтенберга, альянсу не важно, будет производится вывоз зерна из Украины по морю или по суше.

Североатлантический альянс не исключает возможность передачи ВСУ любого оружия при ее переходе с советских на западные образцы. Решение будет принято на следующем саммите НАТО, который пройдет в Литве в 2023 году.