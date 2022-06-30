Почему немецкий в советских школах был самым популярным из иностранных языков

Одна из причин в том, что на нем говорили и творили классики коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Сегодня в отечественных школах ученики изучают разные языки - от португальского до китайского. Однако самый популярный, который преподают практически в каждой школе, - английский.

Однако так было не всегда. В советские годы, вплоть до 70-х годов прошлого века, основным в школах был немецкий язык. Почему так?

Чтобы детально разобраться, нужно сделать небольшой экскурс в дореволюционную историю России. В 19-м столетии в стране наиболее популярным иностранным языком был французский.

Его считали изысканным, благородным, поэтичным. На французском писались любовные романы, на нем кавалеры делали комплименты дамам.

А немецкий считался вторым по значимости, его ассоциировали с наукой. Считалось, что лучшие европейские университеты находятся в Германии. К тому же это - родина крупных светил математики, физики, химии, биологии, литературы.

В СССР унаследовали популярность к немецкому. Помимо простоты изучения, самое главное, что на нем говорили и творили классики коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

А английский был далек от фавора, ведь на нем разговаривали рабовладельцы, колонизаторы, загнивающие американские капиталисты и другие классовые враги.

Но вторая мировая война подорвала позиции немецкого. Ученики категорически отказывались его изучать, однако в школах он все равно оставался основным иностранным.

Со временем английский все-таки стал теснить немецкий. К семидесятым годам язык Шекспира и Марка Твена был более ходовым, появились учителя и отлаженные методики изучения, хорошие учебники.

И теперь в большинстве школ предлагают на выбор английский плюс еще один европейский язык либо даже китайский.