Почему немецкий в советских школах был самым популярным из иностранных языков
Одна из причин в том, что на нем говорили и творили классики коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
Сегодня в отечественных школах ученики изучают разные языки - от португальского до китайского. Однако самый популярный, который преподают практически в каждой школе, - английский.
Однако так было не всегда. В советские годы, вплоть до 70-х годов прошлого века, основным в школах был немецкий язык. Почему так?
Чтобы детально разобраться, нужно сделать небольшой экскурс в дореволюционную историю России. В 19-м столетии в стране наиболее популярным иностранным языком был французский.
Его считали изысканным, благородным, поэтичным. На французском писались любовные романы, на нем кавалеры делали комплименты дамам.
А немецкий считался вторым по значимости, его ассоциировали с наукой. Считалось, что лучшие европейские университеты находятся в Германии. К тому же это - родина крупных светил математики, физики, химии, биологии, литературы.
В СССР унаследовали популярность к немецкому. Помимо простоты изучения, самое главное, что на нем говорили и творили классики коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс.
А английский был далек от фавора, ведь на нем разговаривали рабовладельцы, колонизаторы, загнивающие американские капиталисты и другие классовые враги.
Но вторая мировая война подорвала позиции немецкого. Ученики категорически отказывались его изучать, однако в школах он все равно оставался основным иностранным.
Со временем английский все-таки стал теснить немецкий. К семидесятым годам язык Шекспира и Марка Твена был более ходовым, появились учителя и отлаженные методики изучения, хорошие учебники.
И теперь в большинстве школ предлагают на выбор английский плюс еще один европейский язык либо даже китайский.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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