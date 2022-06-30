В Бразилии женщины, которым нужен аборт, обращаются к наркоторговцам

23-летняя студентка из Бразилии Шайяна обратилась к торговцам наркотиками, чтобы сделать аборт. Она перевела дилеру около 285 долларов США и через 3 недели получила по почте блистер с 8 таблетками без маркировки.

Так приходится поступать женщинам в Бразилии, желающим прервать беременность. Аборты в стране запрещены с 1890 года, но в 1940 году их разрешили в случаях инцеста, изнасилования или угрозы жизни женщины.

Шайяне удалось прервать беременность с помощью таблеток, но у нее открылось кровотечение. Она боялась обратиться за медицинской помощью, поскольку персонал мог сообщить о ее аборте в полицию.

В Бразилии за это полагается до трех лет тюрьмы. Только через 7 недель девушка обратилась в клинику, где получила необходимое лечение.

Эта и другие ситуации, связанные с абортами в Бразилии, показывают, как могут развиваться события в США после отмены конституционной защиты абортов.

Первоначально бразильские власти запрещали хирургическое прерывание беременности. Но со временем аборты стали делать при помощи медикаментов, и большую часть доступа к таким таблеткам сейчас контролируют наркоторговцы.

Женщинам, которые их покупают, никто не гарантирует ни подлинности лекарств, ни их безопасности. А при появлении осложнений они боятся обращаться к врачам.

Кроме того, таблетки для медикаментозного аборта на черном рынке Бразилии стоят 200-400 долларов за 8 штук, а в США пока продают упаковки по 60 штук за 15 долларов.