Публичные дома во время войны: что делали с женщинами на «станциях утешения»

Бордели - места, которые делаются во все времена. Хуже, когда мирных жителей во время войны заставляли делать интимные дела без их хотения. Что же представляли из себя публичные дома или "станции утешения"?

Война - это всегда позиция нужды, боли и горя. Обычно больше других страдают мирные жители, которых оставляют без средств к существованию.

Еще до начала Второй мировой войны Япония завоевала территории соседних государств. Начиная с 1932 г. оккупанты издевались и запугивали мирных жителей. Слабый пол постоянно подвергался насильственным действиям. Что же такое было «станции утешения»?

Армейский «комфорт»

Такие места сформировывались во время боевых действий. Иногда там работали местные предприниматели. Такие места предназначались для солдат и офицеров. Они платили за то, что им оказывались интимные услуги. Офицеры платили меньше, но были значительно жестокими.

Данные низменные занятия отвлекали солдат от трудных мыслей о надобности нахождения на чужой территории. Такие публичные места создавались на официальном уровне, в первую очередь для того, чтобы не страдало местное население.

Однако это все также не помогало, т.к. американцы достаточно жестко относилось к мирному населению, а интимные отношения вовсе были бесплатными.

Что происходило с женщинами

Женщины брались совершенно из разных стран: гражданки Китая, Кореи, Манчжурии, Вьетнама, Филиппин, Бирмы. Редко предлагалась и более гуманная работа.

Японские власти были намного спокойнее к этому вопросу. Хотя стоит отметить, что условия содержания содержания нельзя назвать удовлетворительными. Многие умирали, получали много гинекологических заболеваний, после которых не могли иметь детей. Выжило очень малое количество девушек в то время.

Такие "станции терпимости" были закрыты только лишь в 1947 году.