Песков: МИД России рассматривает вопрос закрытия посольства в Болгарии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство начало рассматривать вопрос возможного закрытия посольства в Болгарии.
Ранее МИД Болгарии отклонил ноту посольства РФ, в которой говорилось о неприемлемости объявления 70 российских дипломатов и членов техсостава персонами нон-грата. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявили, что «обращение было проигнорировано».
Митрофанова накануне призвала МИД Болгарии отозвать ноты, которые содержали список российских «нежелательных» сотрудников на территории страны. В МИД России также пригрозили поставить вопрос о закрытии посольства в Софии.
Посол России в Болгарии отметила, что намерена поставить вопрос перед российским руководством в ближайшее время. По ее словам, это неизбежно повлечет закрытие посольства Болгарии в Москве.
Сегодня Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии рассматривается на уровне МИД России. Ответственность за последствия возложили на «правительство Кирила Петкова».
Опубликовано: Дмитрий Пуэров
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