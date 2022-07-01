Российский аналог Макдональдса — сеть «Вкусно — и точка» — показала свой первый рекламный ролик для ТВ. Слоган голосит: «Название меняется вкус остается».

На видеохостинга появился первый рекламный ролик для телевидения российской сети «Вкусно — и точка» (экс-Макдональдс). Интересен слоган, который гласит: «Название меняется, вкус остается». В описании говориться, то «миллионы скажут название в слух».

Над рекламной кампанией работали агентства московские Leo Burnett Москва и Starcom, которые ходят в группу компаний «Родная речь». Там также отметили, что это первый, но далеко не последний рекламный ролик сети заведений.

Ранее в сети «Вкусно — и точка» заявляли, что планируют восстановить работу всех 850 ресторанов Макдональдс под своим новым брендом к сентябрю текущего года. На сегодняшний день открыто более 140 заведений.

В сети опровергают информацию о возможной смене названия. При этом слухи о том, что российский бренд, пришедший на смену Макдональдса, работает над новым неймингом, практически не утихают.