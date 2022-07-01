Глава Крыма: задымление в районе Крымского моста — учения правоохранительных органов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в районе Крымского моста правоохранительные органы РФ проводят учения. С этим связано частичное задымление района.
Аксенов подчеркнул, что никакой опасности для жителей республики нет, как и для стратегического объекта Российской Федерации. Ранее о задымлении в районе Крымского моста сообщило несколько СМИ. Кроме того, поступали сообщения и о задымлении.
По словам главы Крыма, задымление вызвано учениями российских правоохранительных органов. Так совпало, что в это же время на Крымском мосту произошло ДТП. Аксенов заверил, что ситуация контролируется, а на месте работают силовые структуры.
Ранее в российских СМИ начала появляться информация о сильном задымлении в районе Крымского моста, что вызвало нешуточную панику. Позже выяснилось, что задымление вызвано проводимыми учениями.
Сергей Аксенов подчеркнул, что учения правоохранительных органов плановые, а вот дорожно-транспортное происшествие произошло случайно. Никакой опасности для жителей Крыма и близлежащих регионов нет.
Опубликовано: Дмитрий Пуэров
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