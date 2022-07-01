Песков прокомментировал ракетный удар в Одесской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская армия в ходе спецоперации «не стреляет по гражданским объектам» и не «работает» по целям гражданской инфраструктуры.

Песков подчеркнул, что если удар был нанесен, то только по военным складам с амуницией, предприятиям, где осуществляется ремонт и подготовка военной техники и амбарам с боеприпасами, а также по местам сосредоточения и тренировки наемников, в том числе и иностранных.

Ранее прокуратура Одессы заявила, что ракетный удар был нанесен по жилому дому, в результате чего погибло 19 человек. Тем не менее, Песков отправил журналистов с вопросами и уточнениями в Министерство обороны Российской Федерации (если им необходимы какие-то детали).

Представитель Кремля указал на то, что верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, был дан четкий приказ не поражать гражданские объекты, инфраструктуру и другие места скопления людей.

Дмитрий Песков считает, что если удар действительно был нанесен российской армией, а «это необходимо проверить», то на это имелись основания. В данном случае, в объекте или рядом с ним могло быть скопление наемников или располагаться замаскированные армейские склады.